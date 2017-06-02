Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde yaşanan gerginliğin nedeni ortaya çıktı.
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bugün milliyetçi öğrenciler ile PKK yanlısı grup arasında kavga çıktı. Basına "oruç tutmayanlara saldırı" şeklinde yansıyan kavganın sebebi ortaya çıktı.
Şırnak'taki helikopter kazasında kaybettiğimiz şehitlerimizin anısına, milliyetçi öğrencilerin dün 13 şehidimizin adının yer aldığı afişi asması üzerine PKK yanlısı grup, şehitlerin isminin yazıldığı afişi indirmeye çalıştı. Bunun üzerine çıkan kavga bugün de devam etti. Saat 15.00 sularında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne sıçrayan gerginlik sonucu maddi hasar oluştu.
(Milliyetçi öğrencilerin astığı afiş)
Kavga sonrası İletişim Fakültesi’ne sığınan PKK yanlısı grup İletişim Fakültesi’ndeki araç gereçlerden kendilerine barikat oluşturdu. Ardından gruplar birbirlerine karşılıklı olarak taş attı.
Polisin müdahalesi sonrası toplam 33 kişi gözaltına alındı.
(Şehitlerin adının yazılı olduğu afiş böyle yırtıldı)
Aydınlık