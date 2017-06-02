Ankara Valiliği, telefonda kendilerini Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ankara Valiliği, telefonda kendilerini Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara ilişkin basın açıklaması yaptı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı şirket ve şahısların telefonla aranmak suretiyle, kendisini Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından hayır işleri konusunda yardım istendiği, hesap numarası verilerek sahte hesaplara para yatırılmasının talep edildiği anlaşıldığı ifade edildi.



Vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarının, 112 Acil hattına veya Ankara Valiliği’nin 0 (312) 306 66 66 numaralı telefonuna bildirilmesinin dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.



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