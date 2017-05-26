Ankara Valiliği, güneşin batımını esas alan ilginç bir karara imza attı. Başkentte güneş battıktan sonra ateş yakmak, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylemek ve slogan atmak suretiyle eylem yapılması yasaklandı. Karar OHAL kapsamında alındı.

Ankara Valiliği, kent genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin battıktan sonra eylem yapılmasını yasakladı.



Valilikten yapılan açıklamada, şehir genelinde cadde ve sokaklarda güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar ateş yakıldığı ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylenerek, sloganlar atılarak eylem yapıldığının görüldüğü belirtildi.



Yasağın gerekçesi "Bu durumun vatandaşları tedirgin etmesi, kamu düzeni ve güvenliğini bozması, terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırması ve güvenlik güçlerinin olaylara müdahalesini zorlaştırması" olarak gösterildi.



Valilik açıklamasında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve OHAL kapsamında alınan emir ve yasaklamalara uymayanlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağı da belirtildi.



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