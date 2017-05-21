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Ankara'da sabaha karşı operasyon, çatışma çıktı

İstanbul'da gözaltına alınan bir IŞİD'linin verdiği ifadeler üzerine Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde bulunan 2 terörist teslim olmayınca çatışma çıktı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin eylem hazırlığında olduğu anlaşıldı.

Ankara'da sabaha karşı operasyon, çatışma çıktı

Terör saldırısı hedefliyorlardı, çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiler.

Başkentte  eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü IŞİD üyesi oldukları değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İstihbarat çalışmaları sonucunda operasyon, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesine düzenledi. Operasyonun ardından Ankara Valisi Ercan Topaca, teröristlerin kullandığı dairede inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.  

Topaca, operasyonun, İstanbul'da gözaltına alınan bir teröristin verdiği ifadelerin ardından düzenlendiğini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #operasyon #ışid #çatışma çıktı
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