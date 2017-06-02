Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde silahlı saldırıda, kayınpederi ve baldızını öldüren, eşini ve kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı, tedavi olmak için gittiği hastanede yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki silahlı saldırıda, kayınpederi ve baldızını öldüren, eşini ve kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı, gözaltına alındı.



46 yaşındaki Tacit Ö, temmuz ayında boşanma davası görülecek eşi Dilem Ö. ile barışmak için Hurma Mahallesi 256 Sokak'taki siteye geldi.



Bir yıl önce evlendiği eşinin barışmak istememesi üzerine zanlı, eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve baldızının üzerine tabancayla 12-13 el ateş etti.



Silahlı saldırıda maden mühendisi olan kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Bilen İçoğlu olay yerinde öldü, kayınvalidesi Aniye İçoğlu ile eşi ağır yaralandı.



Kendisi de yaralanan zanlı, tedavi olmak için gittiği özel bir hastanede yakalandı.



Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, Tacit Ö'nün, sosyal medya hesabında eşinin ve kendisinin düğün fotoğraflarını paylaşarak üzerine "Seni seviyorum" yazdığı görüldü.







