ANTALYA Kumluca'daki Gelidonya Feneri'nden Likya Yolu yürüyüşüne çıkan bir ekip, denizde aynı anda oluşan 7 hortumu görüntüledi. Hortumlardan 4'ü denize kadar inerken, 3'ü havada oluşup kayboldu.

Hafta sonu İstanbul'dan Kumluca'ya gelen 40 banka çalışanı, tarihi Likya Yolu güzergahındaki doğa yürüyüşünde, nadir rastlanır bir doğa olayıyla karşı karşıya geldi.



Likya Yolu güzergahındaki tarihi Gelidonya Feneri'ne çıkan grup, buradan Beşadalar manzarasıyla birlikte Akdeniz'de aynı anda oluşan 7 hortumu izledi.



Yürüyüş grubundan Tufan Çetiner, hortumları görüntüledi.



Gelidonya Feneri'ne çıktıklarını, Adrasan istikametine giderken denizde oluşan 7 hortum gördüklerini belirten Çetiner, “Yan yana oluşmuşlardı. 4'ü denizle bağlantı kurdu, 3'ü ise havada oluşup daha sonra kayboldu. Yaklaşık yarım saat kadar bu görüntü sürdü. Ben hayatımda hiç böyle sahne görmedim, çok etkileyiciydi" dedi.