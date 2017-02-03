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Antalya'da FETÖ'den toplam 1352 kişi tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 744 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1352 kişi ise tutuklandı.

Antalya'da FETÖ'den toplam 1352 kişi tutuklandı

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi. 
 
Bu kapsamda 46 kişinin gözaltında, 1352 kişinin tutuklandığı, 445 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
 
"1143'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 1724 kişi serbest bırakıldı. 560 kamu görevlisi açığa alınırken, 1698 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 19 kişi emekliliğe sevk edilirken, 277 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 744, idari işlem sayısı ise 2 bin 554'tür."


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #fetö #Antalya Valiliği
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