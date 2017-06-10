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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Kentte 3 mahalleye 200 polisle düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Gebizli, Doğuyaka ve Yeşildere mahallelerine operasyon düzenledi.

Emniyetin "kanat" adını verdiği helikopter ve 3 dedektör köpeğin de destek verdiği, 200 polisin katıldığı operasyonda, evlerdeki aramalarda 329 gram esrar, 5 gram eroin, 89 gram uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu, 140 paket kaçak sigara ile çalıntı olduğu belirtilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.

Operasyonda, A.İ.T, A.K, N.Y, D.C. ve E.S. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #uyuşturucu #operasyon #kent #mahalle #polis #gözaltı
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