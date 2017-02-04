Antalya haberleri - FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tamamı rütbeli polis ve yakınlarının da arasında bulunduğu 2'si kadın 31 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tamamı rütbeli polis ve yakınlarının da arasında bulunduğu 2'si kadın 31 kişi gözaltına alındı.



İşlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı kaydedildi