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Antalya’da FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (AKDİM)’e operasyon düzenlendi. 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da FETÖ operasyonu!

FETÖ/PDY'nin Dinler Arası Diyalog projesine hizmet etmek üzere kurulan Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (AKDİM)'e operasyon düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde belirlenen 35 şüpheliye ilişkin adreslere baskın yaptı. Ekipler, adreslerde gözaltı ve arama gerçekleştirdi. 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli listesinde bulunan dernek yöneticisinin yabancı uyruklu oldukları kaydedildi.

Şüphelilerin Dinler Arası Diyalog faaliyetleri adı altında İslam dinini yozlaştırmak üzere çeşitli organizasyonlara imza attıkları, bu organizasyonlar çerçevesinde Fethullahçı Terör Örgütü'nü ön plana çıkarıp dünya nezdinde itibar sağlamaya çalıştıkları belirtildi. Şüphelilerin dernek faaliyetleri çerçevesinde Ramazan Ayı için 'The Ramadan', Kurban ibadeti için ise 'The Kurban Feat' ifadelerini kullandıkları belirlendi./Sabah

Etiketler; #antalya #fetö
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