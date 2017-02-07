"Antep savunması, vatan ve millet sevgisinin, en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunun açık bir göstergesi olmuştur"

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Antep savunması, vatan ve millet sevgisinin, en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunun açık bir göstergesi olmuştur." ifadesini kullandı.



Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Anadolu'nun her köşesinin Kurtuluş Savaşı'nda istiklali için mücadele ettiği tarihlerde, Antep halkının da düşman işgaline karşı dünyaya örnek bir kurtuluş mücadelesi verdiğini belirtti.



Anteplilerin, 6 bin 317 evladını şehit vererek "ölürsem şehit, kalırsam gazi" inancıyla kenti düşman işgalinden kurtardığını vurgulayan Gül, mesajında, "Antep savunması, vatan ve millet sevgisinin, en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunun açık bir göstergesi olmuştur. " değerlendirmesinde bulundu.



Gül, yaşanan tüm yokluklara rağmen kahramanlık destanını yazan Gazianteplilerin dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de örnek konumunu sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konulan mücadele, bugün de devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İkinci Kurtuluş Savaşı' olarak adlandırdığı bu dönemde çalışıp, üretip, şehrine değer katan herkesi kutluyorum. Aynı hedefe matuf olup, aynı tezgahların ürünü olan FETÖ-PDY'nin yaptığı ihanetler, bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği alçak eylemler, barış dini İslam'ı terörle bir araya getirmeye çalışan DEAŞ'ın faaliyetlerine karşı, ecdadımızın 96 yıl önce gösterdiği vatana, millete sahip çıkma inancıyla amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu vesileyle Antep'i, Gaziantep yapan kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm isimsiz yiğitlerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

