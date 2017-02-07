Antep'e “Gazi“ unvanı verilişinin 96. yıl dönümü

"Bizlere bu kutsal vatanı ve bayrağı emanet eden şehit ve gazilerimize karşı en büyük görevimiz, bu bayrağı gelecek kuşaklara layıkıyla teslim etmek"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "Bizlere bu kutsal vatanı ve bayrağı emanet eden şehit ve gazilerimize karşı en büyük görevimiz, bu bayrağı gelecek kuşaklara layıkıyla teslim etmek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 96. yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

Dünyada ilk kez bir şehir adının önüne altın harflerle "Gazi" yazılmasının 96. yıl dönümünün kutlandığını belirten Yerlikaya, bunun onur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, zamanın en güçlü devletlerine karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin insanlık tarihinde emsal olduğunu kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu mücadele, tarihte var olduğu günden beri, vatan, bayrak ve hürriyet aşkını bütün değerlerin üzerinde tutan bir millete asla esaret zinciri vurulamayacağının dünyaya ilanı ve ispatıdır. Milletimizin kurtuluş mücadelesinde özel bir yeri bulunan Antep Savunması, bağımsızlık uğrunda kadın erkek, genç yaşlı demeden, düşmana tek yürek ve inanç birliğiyle direnen Antep halkının yazdığı destandır. Anteplilerin bu yüksek irade ve kahramanlıkları, 8 Şubat 1921'de yüce Meclisimiz tarafından oy birliğiyle alınan kararla 'Gazi' unvanıyla tevcih edildi. Her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla ıslanmış bu mübarek vatanı bizlere miras bırakan ecdada minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyoruz."

Yerlikaya, "Bizlere bu kutsal vatanı ve bayrağı emanet eden şehit ve gazilerimize karşı en büyük görevimiz, bu bayrağı gelecek kuşaklara layıkıyla teslim etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazianteplilerin cumhuriyete, milli, manevi ve milleti çağdaş dünyayla birleştiren evrensel değerlere bağlı kalarak, kalkınma yarışında gayretle çalıştığını görmekten memnuniyet duyduğunu bildiren Yerlikaya, "Şehrimizin ve hemşehrilerimizin, birlik ve beraberlik içinde, ülkemizin kalkınma ve gelişme yolculuğunda her zaman en önde yürüyeceklerine inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.