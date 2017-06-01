PÜİS benzinde 13-14 kuruş, motorinde ise 15-16 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre; rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 02 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 13 veya 14 kuruş, Motorin grubunda ise 15 veya 16 kuruş civarı indirim bekleniyor.
PÜİS benzinde 13-14 kuruş, motorinde ise 15-16 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.
PÜİS benzinde 13-14 kuruş, motorinde ise 15-16 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.