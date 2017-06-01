PÜİS benzinde 13-14 kuruş, motorinde ise 15-16 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS benzinde 13-14 kuruş, motorinde ise 15-16 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre; rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 02 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 13 veya 14 kuruş, Motorin grubunda ise 15 veya 16 kuruş civarı indirim bekleniyor.



