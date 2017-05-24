Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik Vekilliği görevinden istifa etti.

Agos'un haberine göre; Türkiye Ermenileri, bir süredir yeni patrik seçiminin yapılması için girişimlerini sürdürüyordu.



Kilise geleneklerine göre, seçim sürecinin başlayabilmesi için Patrik Genel Vekilliğinin ortadan kalkması gerekiyordu.



Ermeni toplumu içinde yaşanan tartışmaların ardından, Patrik Genelvekili Başespikops Aram Ateşyan, bugün bazı vakıf yöneticileri ve hayırseverle bir araya geldi.



Toplantıya katılan vakıf yöneticileri, Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliğinden istifa ettiğini belirttiler.



Türkiye Ermenileri Patrikhanesinin, istifa kararını resmi açıklamayla duyurması bekleniyor





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