Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar-2" uygulamasında aranan 100 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar-2" uygulamasında aranan 100 şüpheli yakalandı, dilenen 852 kişiye 130 bin 632 lira idari para cezası verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Türkiye genelinde 15.00-20.00 saatlerinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar-2" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan uygulamaya emniyet, il göç idaresi müdürlükleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri ve belediyelerden 3 bin 66 karma ekipte görevli 10 bin 866 personel katıldı.

Uygulama, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu trafik ışıkları, kavşak, park ve terminallerde kamu düzenini bozan ve manevi duyguları suistimal ederek para talep eden kişilere yönelik gerçekleştirildi.



Kontrol edilen 36 bin 847 kişiden hakkında yakalama kararı bulunan 100 kişi yakalanırken, bin 35 kişiye de adli veya idari işlem uygulandı. Söz konusu kişilerden 24’ünün Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.

Denetlenen 756 araçtan 70’ine 37 bin 944 lira cezai işlem uygulandı, 6 araç ise trafikten men edildi.

Ekiplerce incelenen 106 iş yerinden 7’sine çeşitli sebeplerden ceza kesildi.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir kurusıkı tabanca, bir şarjör, 11 mermi, 4 kesici-delici alet, 14,41 gram uyuşturucu madde, bir uyuşturucu hap, 40 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Dilencilik yaptığı tespit edilen 852 kişiye 130 bin 632 lira idari para cezası uygulanırken, bunların üzerinden çıkan 4 bin 6 liranın mülkiyeti kamuya geçirildi. Yaşı küçük 15 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un başarılı bir şekilde sonuçlanan uygulamayı yakından takip ettiği ve sokakların huzurlu kalması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.