Aras Kargo'nun Genel Müdürlüğüne Hikmet Nuri Bulduk getirildi

Aras Kargo'nun Genel Müdürlüğüne Hikmet Nuri Bulduk'un atanmasına karar verildiği duyuruldu.



Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’nin dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Aras Kargo’da kamuoyuna da yansıdığı üzere ortakların karşılıklı hisse satın alma sürecinin, bir süredir hem müzakere düzeyinde hem de hukuki seviyede devam ettiği anımsatıldı.



Açıklamada, bu sürecin, kamuoyu vicdanında soru işaretleri bırakmayacak şekilde yönetilmesi ve işleyişin hızlandırılması amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla Hikmet Nuri Bulduk'un Aras Kargo’ya Genel Müdür olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.



Aras Kargo'nun toplam 825 şube, 29 transfer merkezi, 4 binden fazla araç ve 12 bin çalışanıyla Türkiye’nin geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketi olarak hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yılı yüzde 14 büyüme ve 965 milyon TL ciro elde ederek kapatan ve 2017 yılına daha fazla verimlilik ve karlılık esasıyla hızlı bir giriş yapan şirket, sene sonuna kadar 1 milyar TL’nin üstünde ciro ve yüzde 19 büyüme hedeflemektedir. Aras Kargo, gerçekleştirdiği yatırımlarla ve binlerce kişiye yarattığı istihdamla ülke ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Rekabetçi yapısını daha da güçlendirmek için dijital dönüşümü ve verimliliği iş süreçlerinin merkezine yerleştiren Aras Kargo, sektördeki öncülüğünü sürdürme, büyüme, verimlilik ve karlılık potansiyelini artırma hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Yeni yapının da şirketin işleyişini ve ortaklık sürecindeki müzakereleri hızlandıracağına, verimliliğini artıracağına ve istikrarlı büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."