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Ardahan'da cesedi bulunan Rus yarbayın fotoğrafı ortaya çıktı

Ardahan'da nisan ayında bir inşaat alanında cesedi bulunan ve Rus basınının Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğunu öne sürdüğü tabutla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Ardahan'da cesedi bulunan Rus yarbayın fotoğrafı ortaya çıktı

Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'nin akrabası Maksim Redin fotoğrafı paylaştı. 

'FOTOĞRAFI BANA YARBAYIN TORUNLARI VERDİ'

Sputnik'in haberine göre Redin, şunları söyledi:

"Fotoğrafı bana Yarbay Rjepetski'nin Polonya'daki torunları gönderdi. Bunun dışında, Rus arşivlerinde yarbayın ailesine emekli maaş verilmesiyle ilgili kararnameler de buldum."

Fotoğrafın, yarbayın Orta Asya'da askeri görev sırasında çektirdiği de kaydedildi.

CESEDİ TOPRAĞA VERİLMELİ' DEDİ

Daha önce Sputnik'e konuşan Maksim Redin, "Yarbay Rjepetski, benim ninem Antonina Karlovna Şidlovskaya'nın öz kardeşi. Ninemin de eski soyadı Rjepetski'ydi. Yarbay Rjepetski Varşova Askeri Okulu'nu bitirdi. Sibirya ve Orta Asya'da görev yaptı. Ölümünden 2 yıl önce, 1892 yılında Ardahan'a tayini çıktı. Ardahan'da 1. Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'nda görev yaptı… Ceset müzede kalmamalı, toprağa verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ardahan #rus #yarbay #Sputnik
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