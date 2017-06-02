Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi

Ardahan'da tabutu bulunan Rus yarbayın fotoğrafı ortaya çıktı

Ardahan'da inşaat kazısında tabutu bulunan Polonya kökenli Rus yarbayın fotoğrafı ortaya çıktı. Yarbayın 1892'de Ardahan’a tayininin çıktığı, torunlarının ise Polonya'da yaşadığı belirtildi.

Ardahan'da tabutu bulunan Rus yarbayın fotoğrafı ortaya çıktı

Nisan ayında Ardahan'da bir inşaat kazısında tabutu bulunan Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, yarbayın Orta Asya'da askeri görev sırada çektirdiği belirtildi.

Sputnik’e konuşan yarbayın akrabası Maksim Redin "Fotoğrafı kendisine yarbayın Polonya'daki torunlarının gönderdiğini, Rus arşivlerinde ailesine emekli maaşı verilmesiyle ilgili kararnameler bulduğunu" söyledi.

Redin'e göre "Ninesinin öz kardeşi olan Yarbay Rjepetski, Varşova Askeri Okulu'nu bitirdi. Sibirya ve Orta Asya’da görev yaptı. Ölümünden 2 yıl önce 1892'de Ardahan’a tayini çıktı. Ardahan’da 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’nda görev yaptı.”

Maksim Redin, yarbayın naaşının müzede kalmaması gerektiğini, nerede toprağa verileceğine ise Polonya'da yaşayan torunlarının karar vermesi gerektiğini savundu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Sputnik #yarbay #rus #ardahan
banner863
Önceki Haber
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları çözümlendi
Sonraki Haber
İstanbul Çağlayan'da metrobüs arızalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.