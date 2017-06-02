Ardahan'da inşaat kazısında tabutu bulunan Polonya kökenli Rus yarbayın fotoğrafı ortaya çıktı. Yarbayın 1892'de Ardahan’a tayininin çıktığı, torunlarının ise Polonya'da yaşadığı belirtildi.

Nisan ayında Ardahan'da bir inşaat kazısında tabutu bulunan Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, yarbayın Orta Asya'da askeri görev sırada çektirdiği belirtildi.



Sputnik’e konuşan yarbayın akrabası Maksim Redin "Fotoğrafı kendisine yarbayın Polonya'daki torunlarının gönderdiğini, Rus arşivlerinde ailesine emekli maaşı verilmesiyle ilgili kararnameler bulduğunu" söyledi.



Redin'e göre "Ninesinin öz kardeşi olan Yarbay Rjepetski, Varşova Askeri Okulu'nu bitirdi. Sibirya ve Orta Asya’da görev yaptı. Ölümünden 2 yıl önce 1892'de Ardahan’a tayini çıktı. Ardahan’da 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’nda görev yaptı.”



Maksim Redin, yarbayın naaşının müzede kalmaması gerektiğini, nerede toprağa verileceğine ise Polonya'da yaşayan torunlarının karar vermesi gerektiğini savundu.



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