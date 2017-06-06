TBMM eski Başkanı ve AKP’li Başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Doçent Ekrem Yeter, FETÖ imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

2010’da mesleğe alınacak örgüt mensubu hakim savcı adaylarının imamı olduğu öne sürülen Yeter'in tutuklanmasına, itirafçı olan ve ”Arabama kene koydular” diyen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt ile “Lagos” isimli gizli tanığın ifadelerinin yol açtığı öğrenildi.



KONYA'DA MAHREM İMAMDI



Sözcü'de yer alan habere göre; Ergenekon davasında da ”Gizli tanık Efe” adıyla ifade veren Bozkurt'un, Yeter için “Bir dönem Konya'da mahrem imamdı, hakim savcı sınavları ile mülakatlarında örgüt mensuplarına yardımcı oldu” dediği öğrenildi.



'İLİŞKİMİ KESTİM'



Savcılık ve mahkemedeki sorgusunda FETÖ irtibatını reddeden Yeter'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra 2015'te Bank Asya'ya para yatırdığı anlaşıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaparken Eylül 2016'da yayımlanan KHK ile meslekten ihraç edilen Yeter, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Özgür Kamışlık'ın talimatıyla gözaltına alındı. Yeter'in Çukurambar'daki evinde de arama yapıldı.



17-25 ARALIKTAN SONRA BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞ



Savcılıkça ifadesi alınan Yeter, “Silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği” suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı. Yeter ifadesinde FETÖ ile irtibatını 17-25 Aralık sonrası kestiğini, Başkanlığını yaptığı ve üyeleri cemaat mensuplarından oluşan Uluslararası Sağlık Federasyonu'nu da (USAF) bu tarihten sonra “Devletin yanında yer alacağını” belirterek kapattığını söyledi. Ancak Yeter'in, FETÖ elebaşı Gülen'in çağrısı sonrası, Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.



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