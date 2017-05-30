Yeğenleri Sinem Çelik'i öldürdükleri iddiasıyla gözaltına iki zanlı adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de yeğenleri Sinem Çelik'i (18) silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Erzurum'da yaşayan Sinem Çelik'i ailesi yaklaşık üç ay önce iddiaya göre, istemediği birisiyle evlendirmeye karar verdi.



Çelik, bunun üzerine A.B ile İstanbul Arnavutköy'deki ablasının evine kaçtı.



İki kuzeni, Çelik'i bulmak için Erzurum'dan İstanbul'a geldi. Adresini buldukları Çelik'i konuşma bahanesiyle çağıran zanlılar, genç kıza silahla ateş etti.



Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Cinayeti soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kiraladıkları otomobille kaçtıklarını belirledi.



Şüpheliler, B.Ç. (27) ve V.Ç. (31) düzenlenen operasyonla yakalandı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.