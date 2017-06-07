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ASELSAN çalışanlarına ByLock operasyonu

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, ASELSAN'da görevli 8 kişi hakkında ve bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara ilinde başka kamu ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

ASELSAN çalışanlarına ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ASELSAN'da görevli bazı kişiler için 'FETÖ'ye üye olma suçu'ndan yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ASELSAN çalışanıyla bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara'daki başka kamu kurumlarında ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı ve diğer soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #bylock #ASELSAN
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