Aşiretlerden teröre tepki

Türkiye, teröre omuz omuza meydan okurken önemli aşiret liderleri de terörün karşısında olduğunu bir kez daha gösterdi.
Van’da bir araya gelen aşiret liderleri, son günlerde yaşanan terör olaylarına tepkili...
Brukan, Jirki, İzdinan, Mamxuran aşiretleri ile Görentaş ailesinin liderleri, terörü sert bir dille kınadı.
Jirki Aşireti Lideri Cemil Öter, gerek İstanbul Beşiktaş gerekse de Kayseri’deki saldırılar için "Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır" dedi.
İzdinan Aşireti Lideri Salih Özbek de, terörü lanetlediklerini ifade etti.
Görentaş ailesi büyüklerinden ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde akademisyen olan Necat Görentaş ise, bu süreçte dik durulması gerektiğini belirtti.
Mamhuran Aşireti Lideri Hüsnü Timur da, Rus Büyükelçisine yapılan suikastın aşiretler olarak kendilerini üzdüğünü söyledi.
Brukan Aşireti Lideri Halit Kartal da, terörden en çok etkilenen aşiret olarak kendilerini gösterdi terörü lanetlediklerini vurguladı.
ulusalkanal.com.tr
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