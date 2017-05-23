FETÖ/PDY yapılanması içinde bulunan askerlerden sorumlu oldukları belirtilen 144 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 42 ilde 175 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Ankara'da ise BTK ve SPK'dan toplam 69 kişi için operasyon başlatıldığı belirtiliyor.

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki ’mahrem imam’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda İstanbul polisi şimdiye kadar 884 kişiyi gözaltına almıştı.



Bu kişilerden itirafçı olanların verdikleri bilgiler doğrultusunda sabah erken saatlerde yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında öğretmen, savcı, öğretim görevlisi, emniyet mensubu, avukat, asker ve profesörlerinde olduğu 144 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alma, arama, el koyma ve inceleme kararı verildi.



42 ilde 175 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla şimdiye kadar 20 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin By-Lock kullanıcısı olduğu, mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları, FETÖ/PDY’nin asker yapılanması içerisinde bulunan askerlerden sorumlu oldukları, şimdiye kadar deşifre edilmemiş kişilerden oluştukları ve gaybubet adı verilen gizli evlerde kaldıkları belirtiliyor.



ANKARA'DA DA OPERASYON



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında ise Bilgi Teknoloji Kurumu’ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 36 kişi ve KHK’larla kapatılan FETÖ’ye ait özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı bildirildi.



Kaynak: AA-DHA