Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik 7 ilde operasyon yapıldı. PKK ile bağlantılı oldukları belirlenen 46 kişi gözaltına alındı.

Doğu ve Güneydoğu’da 7 ilde PKK’ya finansman sağlayan akaryakıt firmalarına operasyon yapıldı. Batman il Jandarma Komutanlığı'ndan konuyla iligli açıklama geldi.



Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis, Siirt ve Sivas'ta "askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara" eşzamanlı operasyon düzenlendi.. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele birimi 46 şüpheliyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlar arasında firma yönetici ve çalışanları da bulunuyor. 46 şüphelinin PKK'ya finansman sağladıkları belirtildi.



PKK’ya finansman sağlayan firmalara yönelik operasyonun devam ettiği açıklandı.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askeri birliklerin akaryakıtını taşımak üzere ihale alan firma yönetici ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütüne finansman sağlamak, edimin ifasına fesat karıştırmak, 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varılğı değerlerini aklama suçlarından operasyon devam etmektedir."





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