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Askeri casusluk operasyonu: 29 gözaltı

İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında yapılan usulsüzlükler ve bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında görevde bulunan askerlerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Askeri casusluk operasyonu: 29 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen TSK'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada halen görevde olan, açığa alınan ve emeklilerin de bulunduğu 18 TSK mensubu ile bu askerlerden sorumlu örgütün sözde "hususi hizmet sorumlusu" 11 kişi yakalama kararı çıkartıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Malatya, Konya, Amasya ile Muğla'da dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Etiketler; #izmir #askeri #casusluk #fetö #haberler
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