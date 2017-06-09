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Askeri helikoptere PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi

Çukurca ilçesinde askeri helikoptere inişi esnasında PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi

Askeri helikoptere PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir askeri helikoptere PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.00 civarında Güven Dağı bölgesinde Skorsky tipi helikoptere inişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Mecburi iniş yapan helikopterdeki görevli tüm personel bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edilmiştir. Yaralı personel bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çukurca #helikopter #saldırı #terör
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