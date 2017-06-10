Türk Silahlı Kuvetlerinin bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul Beşiktaş Meydanında tutulan nöbette bir araya gelen yurttaşlar, bir kez daha askeri okulların hemen açılması gerektiğini vurguladı...

Bir değil 10 değil tam 36 hafta bir araya geldiler "Askeri okullar hemen açılsın" dediler.



Türk Ordusunun göz bebeği olan askeri okuların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 36. nöbet tutuldu.



Nöbetin adresi her zaman olduğu gibi yine İstanbul Beşiktaş Meydanı oldu.



Çok sayıda emekli komutan ve vatandaşın katıldığı nöbette askeir okulların hemen açılması gerektiği vurgulandı.





ulusalkanal.com.tr