Askeri okullar için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bel kemiği olan askeri okullar FETÖ'cü darbe girişiminden bu yana kapalı. Emekli komutan ve vatanseverlerin okulların açılması için 8 ilde başlattığı nöbet mücadelesi sürüyor. Beşiktaş meydanında nöbetin bu haftaki gündeminde Türk Milletini bölen anayasa teklifi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen yurtseverler "Teklifi onaylamayın, milleti bölmeyin." çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendiler "Teklifi onaylamayın, milleti bölmeyin" dediler.



Türk Ordusunun göz bebeği olan askeri okulların yeniden açılması için 8 ilde yürütülen nöbet mücadelesi devam ediyor.



Mücadelenin ana üssü İstanbul Beşiktaş meydanı. Emekli komutanlar, demokratik kitle örgütleri ve vatanseverler her hafta olduğu gibi yine nöbet yerindeydi.



Askeri okul nöbetinin bu haftaki gündeminde ise Meclisi yetkisiz bırakan ve Türk Milleti'nin ikiye bölen yeni anayasa teklifi vardı.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.



Askeri okul mücadelesine destek veren isimlerden biri de Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Anne oldu.



Oğlu vatan uğruna şehit olan Pakize anne, askeri okulların yeniden açılmasını istedi.



Adana'daki mücadelenin adresi ise yine Atatürk Parkı oldu.



CKD , EĞİTİM İŞ, TESUD, TEMAD, EĞİTİM İŞ, ADD, TGB, VATAN PARTİSİ VE ÇYDD, askeri okular için ortak bir açıklama yaprı.



HABER: MESUT TÖRÜN- KAMERA: İHSAN ULAK

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