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Askeri suçların yeni mahkemeleri

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Askeri Mahkemelerin davalarına Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemeleri bakacak. Resmi Gazete yayımlanan karara göre, askeri casusluk ve askeri tesisleri tahrip gibi suçların yargılaması Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılacak. Askerde nöbet yerini terk etme ve asker kaçağı olma gibi suçların davalar ise Asliye Ceza Mahkemelerinde görülecek.

Askeri suçların yeni mahkemeleri

Askeri Mahkemelerinin davalarını Ağır ve Asliye Ceza Mahkemeleri aldı, terör suçlarına bakmak için de 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından yargıda yeni düzenlemeler yapıldı.

Son değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kaldırılan Askeri Mahkemelerin davalarına Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildi.

Ağır Ceza Mahkemeleri, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla olan suçlara bakıyor. Örneğin, askeri casusluk, askeri komutanlıkların gaspı, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma gibi suçlar yeni düzenlemeye göre bu mahkemede görülecek.

Asliye Ceza Mahkemeleri'nde ise 10 yıldan az olan suçların davası görülecek. Örneğin, askerde nöbet yerini terk etme, asker kaçağı olma, üst rütbeliye karşı disiplinsiz hareket içinde bulunma gibi suçların davası Asliye Mahkemelerinde olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle yeni ihtisas mahkemeleri de kuruldu. Buna göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi, terör  suçlarına bakmak üzere 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

Mahkemelerin iş yoğunluğu, davaların niteliği ve kapsamı  doğrultusunda Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlara bakmak üzere  ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talepler karara  bağlandı. Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Konya, Kütahya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekidağ ve Trabzon, İhtisas mahkemelerinin kurulduğu iller olarak belirlendi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #askeri #suç #mahkeme #anayasa #Resmi Gazete #ağır mahkeme
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