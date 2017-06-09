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Askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var
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Askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'ta merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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