Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydın, Mehmetçik'le her cephede yer aldığı için "Asker Aydoğan" olarak anılıyordu.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri’de 1. Komando Tugayı'nda 4 yıl görev yaptı.



ASKERİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN GENERAL



Askeri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iç hizmet harekatlarında askerle birlikte cephede savaştığı için "Asker Aydoğan" lakabıyla anılıyordu.



15 Temmuz sonrası bir üst rütbeye tümgenaralliğe terfi ederek 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'na atanmıştı.



Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görev yaptığı birlikler şöyle:



1987 Kara Harp Okulundan mezun oldu.

1988-1992 İstanbul 6’ıncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı

1992-1998 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim Komutanlığı,

1998-2000 Kara Harp Akademisi Öğrenim

2000-2001 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Ş.Md.lüğü

2001-2008 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı

2008-2010 Almanya’da NATO Daimi Görev

2010-2012 Gökçeada'da Komando Alay Komutanlığı,

2012-2016 Kayseri Komando Tugay Komutanlığı,

2016-.. Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tüm.K.lığı



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