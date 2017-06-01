Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Araç sahiplerine çifte indirim...
Araç sahiplerine çifte indirim...
Programlarını iptal etti
Programlarını iptal etti
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu

Askerin gönlünde taht kuran şehit general

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydın, Mehmetçik'le her cephede yer aldığı için "Asker Aydoğan" olarak anılıyordu.

Askerin gönlünde taht kuran şehit general

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri’de 1. Komando Tugayı'nda 4 yıl görev yaptı.

ASKERİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN GENERAL

Askeri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iç hizmet harekatlarında askerle birlikte cephede savaştığı için "Asker Aydoğan" lakabıyla anılıyordu.

15 Temmuz sonrası  bir üst rütbeye tümgenaralliğe terfi ederek 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'na atanmıştı.

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görev yaptığı birlikler şöyle:

1987 Kara Harp Okulundan mezun oldu.
1988-1992 İstanbul 6’ıncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı
1992-1998 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim Komutanlığı,
1998-2000 Kara Harp Akademisi Öğrenim
2000-2001 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Ş.Md.lüğü
2001-2008 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı
2008-2010 Almanya’da NATO Daimi Görev
2010-2012 Gökçeada'da Komando Alay Komutanlığı,
2012-2016 Kayseri Komando Tugay Komutanlığı,
2016-.. Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tüm.K.lığı

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şırnak #uludere #şenoba #kaza
banner863
Önceki Haber
Milli Savunma Bakanı Işık programlarını iptal etti
Sonraki Haber
Ankara'da kritik isimler görevden alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.