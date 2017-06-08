İran'daki terör saldırılarının perde arkasındaki hedefler tartışılıyor.
ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş'a göre, Amerika İran'a özellikle son dönemde yalnızlaştırılmak istenen Katar'la ilişkilerini geliştirmesi nedeniyle bir mesaj veriyor.
Aslantaş, Amerika’nın bir hedefinin de İran’ın bölgedeki hareket alanını daraltmak olduğunun altını çizdi.
Çin'in Bir Yol Bir Kuşak Projesi'yle bölgede ciddi yatırımlar yapacağına dikkat çeken Aslantaş, Amerika'nın kargaşa ortamı yaratarak projeyi engellemek istediğini de savundu.
Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerde alması gereken pozisyonu da değerlendirdi Aslantaş. Bölge ülkeleriyle işbirliğini işaret etti.
Haber: Gürkan Demir
Kamera: Uğur Marangoz
ulusalkanal.com.tr
Körfez'de ablukaya alınan Katar, gıda ve su ihtiyacını karşılamak için altenatif yollar arıyor. Doha Ankara ve Tahran ile görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda Katar'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gıda ve su gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknik ayrıntılar heyetlerin yapacağı toplantılar sonrası netleşecek.
İran'daki terör saldırılarının perde arkasındaki hedefler tartışılıyor.