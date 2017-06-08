Körfez'de ablukaya alınan Katar, gıda ve su ihtiyacını karşılamak için altenatif yollar arıyor. Doha Ankara ve Tahran ile görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda Katar'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gıda ve su gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknik ayrıntılar heyetlerin yapacağı toplantılar sonrası netleşecek.

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