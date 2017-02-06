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Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı
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Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerinde çalışmalara başladı. Görüşmelere Kazakistan'ın başkenti Astana ev sahipliği yapıyor.

Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı

Suriye’deki ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı. Rusya, İran ve Türkiye üçlü denetim mekanizması için Astana'da bir araya geldi.

Temsilciler, Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve uygulanması amacıyla kurulacak ortak mekanizmaya ilişkin teknik görüşmeleri yapılıyor.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'ndeki görüşmelerde, Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulması kararlaştırılan üçlü mekanizma ele alınacak.

Görüşmelere Birleşmiş Milletler yetkilileri de katılıyor. 

Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 23-24 Ocak'ta Astana'da yapılan toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü. Toplantıya İran ve ABD'nin yanı sıra Suriye hükümeti ile muhaliflerden yetkililer katılmıştı. 

Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kazakistan #astana #türkiye #rusya #iran #suriye
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