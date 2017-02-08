Astana'daki teknik görüşmelerin ikinci turunun tarihi belli oldu. Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulan ateşkesi izleme ve uygulanma mekanizmasının ikinci teknik toplantısı 15-16 Şubat'ta yapılacak.

Türkiye, Rusya ve İran Suriye ateşkesi için ikinci kez bir araya geliyor. Ateşkesi izleme ve uygulanmasını sağlama mekanizmasının ikinci teknik toplantısı, 15-16 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ikinci teknik toplantıda Birleşmiş Milletler himayesindeki Cenevre görüşmelerinin bir sonraki turunun başlatılması için gereken şartların oluşacağını vurguladı.



Üçlü mekanizmanın teknik görüşmelerinin ilk toplantısına Türk, Rus ve İranlı yetkililerin yanı sıra Ürdün ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştı.







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