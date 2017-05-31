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Ataşehir'de yolcu minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul Ataşehir'de bir yolcu minibüsü ile ara sokaktan çıkan bir minibüs çarpıştı.

İstanbul Ataşehir'de bir yolcu minibüsü ile ara sokaktan çıkan bir minibüs çarpıştı.

Kazada devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ataşehir #minibüs #kaza
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