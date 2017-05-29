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Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

ADAPAZARI'nda Atatürk anıtına baltayla saldıran 37 yaşındaki Muhammed Faruk Temizel tutuklandı.

Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

22 Mayıs günü, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına baltayla saldıran Muhammed Faruk Temizel vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Polis tarafından gözaltına alınan Muhammed Faruk Temizel'in 18 Mart 2010 tarihinde de aynı anıta saldırdığı, psikolojik sorunlarının olduğu belirlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 haftadır süren işlemlerin ardından Muhammed Faruk Temizel önceki gün adliyeye sevk edildi.

Muhammed Faruk Temizel, 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Atatürk'ü temsil eden büstü kırmak veya bozmak' ve 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adapazarı #atatürk anıtı #demokrasi meydanı
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Adapazarı'da Atatürk anıtına tiner döküp ateşe veren, baltalı saldırgan halk tarafından linç edilmek istendi. Baltalı saldırganı linçten zabıta ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan kişinin psikolojik tedavi gördüğü ve 7 yıl önce yine anıta zarar verdiği öğrenildi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Sakarya üyeleri, saldırıyla ilgili emniyete giderek bilgi aldı. Alınan bilgiden sonra TGB Sakarya İl Başkanı Erdi Turan açıklama yaptı. Konuyla ilgili Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Ağralı tarafından da yapılan açıklamada, "Saldırıyı nefretle kınıyor, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Balyoz sadece Atatürk’e vurulmamıştır. Cumhuriyet’e, Laiklik’e ve Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.
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