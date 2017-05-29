Adapazarı'da Atatürk anıtına tiner döküp ateşe veren, baltalı saldırgan halk tarafından linç edilmek istendi. Baltalı saldırganı linçten zabıta ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan kişinin psikolojik tedavi gördüğü ve 7 yıl önce yine anıta zarar verdiği öğrenildi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Sakarya üyeleri, saldırıyla ilgili emniyete giderek bilgi aldı. Alınan bilgiden sonra TGB Sakarya İl Başkanı Erdi Turan açıklama yaptı. Konuyla ilgili Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Ağralı tarafından da yapılan açıklamada, "Saldırıyı nefretle kınıyor, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Balyoz sadece Atatürk’e vurulmamıştır. Cumhuriyet’e, Laiklik’e ve Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.