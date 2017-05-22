Adapazarı'da Atatürk anıtına tiner döküp ateşe veren, baltalı saldırgan halk tarafından linç edilmek istendi. Baltalı saldırganı linçten zabıta ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan kişinin psikolojik tedavi gördüğü ve 7 yıl önce yine anıta zarar verdiği öğrenildi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Sakarya üyeleri, saldırıyla ilgili emniyete giderek bilgi aldı. Alınan bilgiden sonra TGB Sakarya İl Başkanı Erdi Turan açıklama yaptı. Konuyla ilgili Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Ağralı tarafından da yapılan açıklamada, "Saldırıyı nefretle kınıyor, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Balyoz sadece Atatürk’e vurulmamıştır. Cumhuriyet’e, Laiklik’e ve Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.

Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına gelen bir kişi anıtın çevresini yanında getirdiği tineri dökerek ateşe verdi.



Saldırgan daha sonra elindeki baltayla anıta vurmaya başladı. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar durumu tepki gösterdi.



Üzerine doğru gelenlere de balta ile saldırmak isteyen kişi, bir anda etrafını saran onlarca vatandaşın arasında kaldı. Öfkeli kalabalık saldırganı linç etmek istedi.



Çevrede bulunan zabıta memurları araya girerek saldırganı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.



Daha sonra polis tarından gözaltına alınan şahış, karakola götürüldü.



Gözaltına alınan kişinin psikolojik tedavi gören 37 yaşındaki Muhammed Faruk Temizel'in olduğu iddia edildi.



Temizel'in 18 Mart 2010 yılında da meydanda bulunan anıta balta ile saldırdığı ve anıta yazı yazdığı öğrenildi.



VATAN PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Ağralı saldırıyla ilgil açıklama yaptı.



Ağralı "Bugün Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ne balyozla saldırılmıştır. Bu saldırıyı yapan “hasta, meczup” gibi gerekçelerle aklanamaz. Saldırıyı nefretle kınıyor, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Balyoz sadece Atatürk’e vurulmamıştır. Cumhuriyet’e, Laiklik’e ve Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Hükümet sorumludur. Kemalist Devrimi’n prensiplerini ortadan kaldıranlar birinci dereceden sorumludur. Saldırıyı yapan meczup, yaratılan ideolojik ortamda yetişmiştir. Atatürk’ün ilkelerini yıkanlar şimdi büstlerini yıkmaya çalışıyor. Unutmayalım ki heykeller de konuşur ve tarihte de konuşmuştur. Sakarya halkını bu saldırı karşısındaki tavrından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.



TGB'DEN AÇIKLAMA



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Sakarya üyeleri, saldırıyla ilgili emniyete giderek bilgi aldı. Alınan bilgiden sonra TGB Sakarya İl Başkanı Erdi Turan açıklama yaptı.



Turan, açıklamasında şunları belirtti:



Bu sabah Sakarya Kent Meydanında Atatürk Büstüne ve Türk Bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyetten aldığımız bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendik. Her ne koşul ve şartlar altında olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve şanlı Türk Bayrağına yapılan bu saldırıya, Sakarya halkının duyarlılığı çok önemli olup bu saldırı girişimini engellemiştir. Bu duyarlılığından ötürü Sakarya halkına ve Türk Milletine sonsuz teşekkür ediyoruz.



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