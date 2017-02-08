Atatürk Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası

Atatürk Havalimanı'nda çalışanlar ve yolcular kan bağışında bulundu.

Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı (PİLVAK) ve Türk Kızılayı iş birliği ile TAV ev sahipliğinde, "Hayatınız kanatlarımızın altında" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında stant kuruldu.

Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı (PİLVAK) Başkanı Hüseyin Belpınar, 3 gün sürecek kampanya öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kan bağışı kampanyasının ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Kana sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Belpınar, "Kan bağışı insanın vücudunun yenilenmesi açısından çok faydalı. Peygamber Efendimiz'in de bir sünneti. Hem insan sağlığına faydalı hem de ihtiyaç sahipleri açısından önemli bir hizmet. Bu açıdan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da kan bağışında bulunan pilotlara ve tüm havalimanı çalışanlarıyla yolculara teşekkür ederek, "Kan bağışında son yıllarda ciddi bir artış var. Amaç insana hizmet. Aldığımız kanlar yine bu topluma hizmet veriyor. Kan yapılamayan tek ilaç. Devamlı kan bağışçısı kazanmak bizim için daha önemli." diye konuştu.

Kan bağışında bulunan kaptan pilot Selçuk Cengiz ise daha önce de kan verdiğini belirterek, "Bugün kan bağışı kampanyasını tesadüfen öğrendim. Hem sağlığımız hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaptan pilot Ferihan Işık da sosyal sorumluluk projesi kapsamında burada bulunduğunu dile getirdi.

Işık, "Türkiye'de kan verme oranının erkeklerde yüzde 86, kadınlarda ise yüzde 14'te kaldığını öğrendik. Bu noktada öncü olmak istedim. Tüm kadınları kan vermeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.