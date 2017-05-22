Öğlen saatlerinde bir uçak inişe geçtiği esnada pistte köpek gördü. Aniden pas geçip uçak yeniden havalandı. Ardından 4 uçak daha pistteki köpek nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı.

Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy’e doğru alçalan bir uçağın pilotu, pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti.



Arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçak da pisti pas geçmek zorunda kaldı.



Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları ekipleri pist çevresinde dolaşan köpek veya köpekleri yakalamak için seferber oldu



Ekipler, köpeğin pist bölgesine nereden girdiğini tespit etmeye çalışıyor.