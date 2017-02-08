Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim müfredatından Atatürkçülük, İnönü ve evrim teorisinin çıkarıldığı iddialarına yanıt verdi. Eleştirilerin önleyici propaganda olduğunu ileri süren Yılmaz “Müfredatlar canlı organizma gibidir, doğarlar, büyüler, gelişirler ve ölürler” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim müfredatıyla ilgili gelen eleştirileri bu sözlerle değerlendirdi. Eleştirileri kabul etmedi.

"Evrim konusuyla ilgili yüzlerce, binlerce konu var. Hepsini vermek durumunda değiliz. Ancak 'doğa tarihi' bölümünü çıkardık. Pekala üniversitede lisans düzeyinde evrim konusu işleniyor. Müfredatlar aynen canlı organizma gibidir. Doğarlar, büyürler, gelişirler ve ölürler. Zamanın ruhunu yakalayabilmek lazım. Zamanın ruhunu yakalayamazsan toplumu gündemin dışında tutarsın."



Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Yılmaz, Atatürk ve İsmet İnönü’nün müfredattan çıkarıldığı bilgisinin doğru olmadığını savundu. Müfredatla ilgili görüşleri incelediklerini belirtti.

"Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi. Bize aktarılanlar, bir tecrübenin ürünü. Bu tecrübeleri dikkate alarak daha iyi bir müfredatı öğrencilerimizin önüne koyacağız."











