İstanbul-Ercan seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçakta bir yolcunun kabin memuruna verdiği yazılı bir not nedeniyle yapılan aramalarda herhangi bir unsur bulunmadı

Atlasgobal Havayollarının İstanbul-Ercan seferini yapmak üzere hazırlanan tarifeli uçağında, bir yolcunun kabin memuruna verdiği yazılı bir not nedeniyle yapılan aramalarda herhangi bir unsura rastlanılmadı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.45'te KKTC'deki Ercan Havalimanı'na hareket edecek tarifeli uçakta, kalkış için hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu, elindeki yazılı bir notu kabin memuruna verdi.



Notta yazılanları ihbar kabul eden kabin memuru durumu kaptan pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağrıldı. Notu yazan yolcu polis tarafından uçaktan indirilerek, gözaltına alındı.



Uçakta güvenlik kuralları gereğince yapılan aramalarda herhangi bir unsura rastlanılmadı. Yolcular 4 saatlik gecikmenin ardından başka bir Atlasglobal uçağıyla KKTC'ye hareket etti.



Gözaltına alınan yolcunun ise Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.