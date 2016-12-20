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Avrasya Tüneli açılışı nedeniyle İDO'dan sefer düzenlemeleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Avrasya Tüneli açılışı nedeniyle sefer düzenlemeleri yaptı

Avrasya Tüneli açılışı nedeniyle İDO'dan sefer düzenlemeleri

Bugün, Avrasya Tüneli'nin açılışı nedeniyle bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı.

İptal edilen hızlı feribot seferleri şu şekilde:

09:45   Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
09:45   Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat
11:45   Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat
11:45   Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
13:45   Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
13:45   Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat
15:45   Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
15:45   Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat

Yapılacak deniz otobüsü ek seferleri şöyle:

09:46   Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
09:46   Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü
11:46   Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü
11:46   Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
13:46   Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
13:46   Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü
15:46   Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
15:46   Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü

İşte saati ötelenecek seferler listesi:

17:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot seferi 18:30 olarak, 17:45 Yenikapı-Yalova Hızlı Feribot seferi 18:00 olarak  düzenlendi.

SİRKECİ-HAREM ARABALI VAPUR HATTI SEFERLERİ

İDO'nun açıklamasına göre, 11.30'dan Avrasya Tüneli'nin açılışına kadar Sirkeci-Harem Araba Vapur hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edilecek.

YENİKAPI-MARMARAY SERVİSLERİ KALDIRILDI

İDO tarafından yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli  kapsamında  yaya yolunun kullanıma açılmasından dolayı  İDO Yenikapı - Marmaray servislerimiz kaldırılmıştır." denildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Avrasya Tüneli #ido
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