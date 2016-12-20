Avrasya Tüneli açılışı nedeniyle İDO'dan sefer düzenlemeleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Avrasya Tüneli açılışı nedeniyle sefer düzenlemeleri yaptı

Bugün, Avrasya Tüneli'nin açılışı nedeniyle bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı.



İptal edilen hızlı feribot seferleri şu şekilde:



09:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat

09:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat

11:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat

11:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat

13:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat

13:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat

15:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat

15:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat



Yapılacak deniz otobüsü ek seferleri şöyle:



09:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü

09:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü

11:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü

11:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü

13:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü

13:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü

15:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü

15:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü



İşte saati ötelenecek seferler listesi:



17:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot seferi 18:30 olarak, 17:45 Yenikapı-Yalova Hızlı Feribot seferi 18:00 olarak düzenlendi.



SİRKECİ-HAREM ARABALI VAPUR HATTI SEFERLERİ



İDO'nun açıklamasına göre, 11.30'dan Avrasya Tüneli'nin açılışına kadar Sirkeci-Harem Araba Vapur hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edilecek.



YENİKAPI-MARMARAY SERVİSLERİ KALDIRILDI



İDO tarafından yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli kapsamında yaya yolunun kullanıma açılmasından dolayı İDO Yenikapı - Marmaray servislerimiz kaldırılmıştır." denildi.



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