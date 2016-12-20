Avrasya Tüneli açılışı nedeniyle İDO'dan sefer düzenlemeleri

Bugün, Avrasya Tüneli'nin açılışı nedeniyle bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı.
İptal edilen hızlı feribot seferleri şu şekilde:
09:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
09:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat
11:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat
11:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
13:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
13:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat
15:45 Yalova-Yenikapı Hattı Ferrycat
15:45 Yenikapı-Yalova Hattı Ferrycat
Yapılacak deniz otobüsü ek seferleri şöyle:
09:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
09:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü
11:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü
11:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
13:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
13:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü
15:46 Yalova-Yenikapı Hattı Deniz Otobüsü
15:46 Yenikapı-Yalova Hattı Deniz Otobüsü
İşte saati ötelenecek seferler listesi:
17:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot seferi 18:30 olarak, 17:45 Yenikapı-Yalova Hızlı Feribot seferi 18:00 olarak düzenlendi.
SİRKECİ-HAREM ARABALI VAPUR HATTI SEFERLERİ
İDO'nun açıklamasına göre, 11.30'dan Avrasya Tüneli'nin açılışına kadar Sirkeci-Harem Araba Vapur hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edilecek.
YENİKAPI-MARMARAY SERVİSLERİ KALDIRILDI
İDO tarafından yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli kapsamında yaya yolunun kullanıma açılmasından dolayı İDO Yenikapı - Marmaray servislerimiz kaldırılmıştır." denildi.
ulusalkanal.com.tr
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Avrasya Tüneli açılışı nedeniyle sefer düzenlemeleri yaptı
Bugün, Avrasya Tüneli'nin açılışı nedeniyle bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı.