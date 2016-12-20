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Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni yapılan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.

Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni yapılan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.

Güvenlik amaçlı tünelde görev alan polis ekipleri açılış töreninin ardından Avrasya Tüneli'nden ayrılmak için harekete geçti.

Polis ekiplerini taşıyan otobüsün tavanı tünelin girişinde bulunan ve yüksekliği 2 metre 80 santim olan demirlere takıldı.

İlerlemek için çabalayan otobüs şoförü demirlerden geçemeyince çareyi geri dönmekte buldu.

Kazada otobüsün tavanı hasar gördü.


Kaynak: İHA
Etiketler; #Avrasya Tüneli #kaza
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Atasini seven kisi - 2 gün önce
egitim sart, baska birsey demiyorum artik.
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