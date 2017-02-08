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Avrasya Tüneli'nden bisikletiyle geçti

İstanbul'da yaşayan bisiklet tutkunu bir genç, Avrasya Tünelinden bisikletiyle geçti. Peşine takılan polisleri atlatan genç, tehlikeli yolculuğunu kaskında bulunan kamerayla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Avrasya Tüneli'nden bisikletiyle geçti

Görüntüler İstanbul'dan.

Bisiklet ve hız tutkunu İsmail Öznam, dün akşam saatlerde ilginç bir maceraya imza attı.

Antrenman yapmak için bisikletine atlayan Öznam, hızını alamayarak Avrasya Tüneli'nden geçti.

Akan trafikte araçların arasından geçerek tehlikeli bir yolculuk yapan genç, kaskındaki kamerayla da görüntüleri kaydetti.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı, kısa sürede görüntüleri binlerce kişi izledi.

Polisleri atlatan genç hızla tünele girdi. Yakalandığı trafik polisiyle arasında ilginç dialoglar yaşandı.

Öznam, daha sonra yoğun trafikten faydalanıp izini kaybettirerek yoluna devam etti.

Olayın ardından pişman olduğunu söyleyen genç, bundan sonra kurallara uyacağını söyledi.



ulusalkanal.com.tr


Avrasya Tüneli'nden bisikletiyle geçti paylaşan: ulusalkanal
Etiketler; #Avrasya Tüneli #bisiklet
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