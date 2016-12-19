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Avrasya Tüneli yarın açılıyor

Avrasya Tüneli yarın açılıyor. Tamamlanan bağlantı bağlantı yolları ile alt ve üst geçitlerin büyük bölümü kullanıma açıldı. Tünelin girişlerine gişeler yerleştirilidi, yarınki açılış töreni için hazırlıklar başlatıldı.

Avrasya Tüneli yarın açılıyor

Hazırlıklar neredeyse tamamlandı,  Avrasya Tüneli yarın ilk yolcularını ağırlayacak. 

Projenin deniz altı inşaatı Ağustos ayında tamamlandı. Avrasya Tüneli'nin bağlantı yolları ile alt ve üst geçitleri de tamamlanarak bugün kullanıma açıldı. Turnikeler tünel girişlerine yerleştirildi. 

Projenin Samatya bölgesinde asfaltlama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Eklipler, inşaat halindeki bölümü yarınki açılışa yetiştirmeye çalışıyor. 

Açılışa hazırlanan Avrasya Tüneli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'de alarma geçti, yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

100 dikakalık yolculuk süresinin 15 dakikaya indirmesi hedeflenen tünelin Anadolu Yakası girişi Göztepe'den, Avrupa Yakası'ndaki girişi ise Kazlıçeşme'den olacak. 

14,5 km uzunluğundaki tünelin 5,4 kilometrelik bölümü deniz altında.  

Deniz altındaki tüp geçit otomobillerin ve minibüslerin geçeceği 2'şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. 

Projenin maliyeti 1 milyar 245 milyon 121 bin 188 dolar. Tünel, 24 yıl 5 ay boyunca özel bir şirket tarafından işletilecek. 

Tünelden araç geçiş ücretleri açılış yılında tek yönde otomobiller için 4 Dolar artı KDV, minibüsler için ise 6 dolar artı KDV olacak. 

Sadece araç geçiş ücreti alınacak olan Avrasya Tüneli'nde otomobil içindeki yolcular için ödeme yapılmayacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Avrasya Tüneli
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
Atatürk ismi yarismada önde idi, AKP liler gördüler, eyvah dediler, sonuc Abdülhamid cikmadi, biz buna sirf Avrasya Tuneli diyelim dediler !!! Nerde Milletin dedigi olacakti sayin AKP liler ? Hani nerde demokrasi ? Hani nerde söz özgürlügü ?
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