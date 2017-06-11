Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, İstanbul'da Erkan Yücel Kültür Merkezi tarafından anıldı. Erkan Yücel Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tonger, şehit öğretmenimizin anısına "Düne Rastlamak" isimli bestesini piyanoyla seslendirdi.

Genç yaşında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın sanatçılar tarafından anıldı.



Kadıköy'de bulunan Erkan Yücel Kültür Merkezi'ndeki sanat toplantısında şehit öğretmenimiz için o çok sevdiği müzik parçaları çalındı.



Vatan Partisi İstanbul İl Sanat Bürosu üyesi sanatçılar toplantıya PKK'nın şehit ettiği genç öğretmeni anarak başladı.



Erkan Yücel Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tonger, şehit öğretmenimizin anısına "Düne Rastlamak" isimli bestesini piyanoyla seslendirdi.



ES//Toplantıya katılanlar şehit öğretmene sloganlarla veda etti.





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