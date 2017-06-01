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Aydemir Akbaş: Şener Şen korkak

Komedi filmlerini ve komedyenleri cıvık bulan Aydemir Akbaş, “Şener Şen’i komedyen olarak görmüyorum. Bir şey yapmıyor, çünkü korkak” dedi.

Aydemir Akbaş: Şener Şen korkak

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, komedi filmlerine ve komedyenlere ateş püskürdü.  

Milliyet'te yer alan habere göre; Akbaş, “Şimdiki komedi filmlerini ve oyuncularını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna, “Türkiye’de tam anlamıyla komedi diye bir şey yok. Hepsi cıvıklık ve sululuk... Şahan Gökbakar sadece sakal bırakıyor o kadar” dedi.

Bugüne kadar oynadığı projelerde genellikle yönetmen Yavuz Turgul’la çalışmayı tercih eden ve birçok ödüle layık görülen Şener Şen’le ilgili de konuşan Akbaş, “Şener Şen’i komedyen olarak görmüyorum. Fazla bir şey yapmıyor, çünkü korkak. Bir adamın arkasına girmiş ve o ne derse ayak uyduruyor” açıklamasını yaptı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Aydemir Akbaş #şener şen
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