Kanada'da yine cami saldırısı
Kanada'da yine cami saldırısı
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası

Aydın haberleri - 'Topraktan çıkan kol' dehşetinin sırrı çözüldü

AYDIN'da zeytinlik alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'ı, yakın arkadaşları Ali B.S. ve Hakan A.'nın gömdüğü ortaya çıktı. İfadelerinde, sentetik esrar olan bonzai kullandıktan sonra Yılmaz'ın ölmesi üzerine korkarak gömdüklerini söyleyen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Aydın haberleri - 'Topraktan çıkan kol' dehşetinin sırrı çözüldü

Kırsal Danişment Mahallesi Bozyer Mevkii'ndeki zeytinlik alanda gezenler, geçen 27 Ocak'ta, eli toprak dışında olan bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından topraktan çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan araştırmada, ölen kişinin yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınamayan Salih Yılmaz olduğu belirlendi. Ağabeyi Onur Yılmaz, kardeşi Salih Yılmaz'ı kolundaki dövmesi ve sırtındaki yaradan teşhis etti. Yılmaz, daha sonra toprağa verildi. 

Olayı araştıran jandarma ekipleri, Salih Yılmaz'ın en son yakın arkadaşları Ali B.S. ve Hakan A. ile birlikte görüldüğünü belirledi. Ali B.S. ve Hakan A.'yı teknik takibe alan ekipler, üç arkadaşın birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, Salih Yılmaz'ın komaya girerek hayatını kaybettiğini, 2 arkadaşının da korkup cesedi gömdüklerini belirledi. Gözaltına alınan iki şüphelinin, suçlamayı kabul ettiği, Yılmaz'ın bonzai kullandıktan sonra ölmesi üzerine korkarak gömdüklerini söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #salih yılmaz #ali b s #hakan a
banner863
Önceki Haber
Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Sonraki Haber
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.