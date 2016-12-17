Aydın- Muğla karayolunda yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var

-AYDIN'da meydana gelen zincirleme kazada, akaryakıt tankeri alev aldı. İlk belirlemere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Akaryakıt tankeri alev aldı: 3 ölü, 5 yaralı



AYDIN'da bir otomobil ve bir kamyonete çarpan akaryakıt tankerinin alev aldığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.



Aydın-Muğla Karayolu Çakırbeyli kavşağında bugün saat 18.30 sıralarında, Ünal Akbal yönetimindeki 09 LF 414 plakalı akaryakıt tankeri kavşakta Mustafa Kara yönetimindeki 45 RA 1161 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan benzin yüklü tanker, şerit ihlali yapıp karşıdan gelen Saygı Gümüştaş'ın kulladığı 09 JC 693 plakalı kamyonete çarptı. Devrildikten sonra alev alan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada İzmir Aliağa rafinerisinden yüklediği benzini Muğla'ya götürdüğü öğrenilen tankerin çarptığı otomobilin sürücü Mustafa Kara ile yanındaki Ahmet Çoban ve İhsan Çimen yaşamlarını yitirdi. Kamyonet sürücüsü saygı Gümüştaş ile yanındaki Süslem Karayel, Güldünya Çelebi, Hülya Özlem ve tanker şoförü Ünal Akbal ise yaralandı. Yaralılalar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve saccının olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen üç kişinin cenazeleri Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.





Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ da olay yerinde incelemelerde bulundu, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kaza nedeniyle Aydın-Muğla Karayolu trafiğe kapanırken, yolda uzun araç konvoyu oluştu. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.