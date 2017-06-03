Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, gözaltına alındı. Iğdır'da bulunan Yücel, havalimanında gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İlker Yücel, ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Kontrolden sonra tekrar Emniyete getirilen Yücel'in savcılığa sevkedilmesi bekleniyor. İlker Yücel'in Aydınlık gazetesi ve kendisi hakkında yürüyen bir dava nedeniyle gözaltına alındığı, davacı tarafın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak olduğu öğrenildi. Albayrak, Aydınlık'ın 4 Şubat 2014'te yayımladığı "Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi" başlıklı haber nedeniyle Yücel hakkında dava açmıştı. Twitter hesabından kısa br açıklama yapan İlker Yücel de "Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım" ifadelerini kullandı. Yücel tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Yücel, "Tekzip yayımlanır ama Aydınlık'a hakaret eden tekzip yayımlanmaz. Milletimizin gerçeği öğrenme hakkını savunmakta ısrar ettik. Tutuklandım." ifadelerini kullandı.