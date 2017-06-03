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Aydınlık'a destek yağıyor! Telefon santrali kilitlendi

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in gözaltına alınmasına tepki yağarken destek telefonları da gazetenin santralini kilitledi

Aydınlık'a destek yağıyor! Telefon santrali kilitlendi

Tutuklanarak Iğdır Cezaevi'ne konulan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'e destek yağdı.

Sosyal medyada Yücel için yüzlerce destek mesajı yayınlandı.

Çok sayıda Aydınlık okurunun destek telefonu gazetenin santralini kilitledi.

Arayan yurttaşlar hem iyi niyet mesajlarını sunarken hem de 100 bin TL'lik ceza için katkı sunmak istedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #aydınlık #ilker yücel
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Aydınlık Gazetesi GYY İlker Yücel tutuklandı
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, gözaltına alındı. Iğdır'da bulunan Yücel, havalimanında gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İlker Yücel, ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Kontrolden sonra tekrar Emniyete getirilen Yücel'in savcılığa sevkedilmesi bekleniyor. İlker Yücel'in Aydınlık gazetesi ve kendisi hakkında yürüyen bir dava nedeniyle gözaltına alındığı, davacı tarafın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak olduğu öğrenildi. Albayrak, Aydınlık'ın 4 Şubat 2014'te yayımladığı "Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi" başlıklı haber nedeniyle Yücel hakkında dava açmıştı. Twitter hesabından kısa br açıklama yapan İlker Yücel de "Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım" ifadelerini kullandı. Yücel tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Yücel, "Tekzip yayımlanır ama Aydınlık'a hakaret eden tekzip yayımlanmaz. Milletimizin gerçeği öğrenme hakkını savunmakta ısrar ettik. Tutuklandım." ifadelerini kullandı.
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