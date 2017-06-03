Tutuklanarak Iğdır Cezaevi'ne konulan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'e destek yağdı.
Sosyal medyada Yücel için yüzlerce destek mesajı yayınlandı.
Çok sayıda Aydınlık okurunun destek telefonu gazetenin santralini kilitledi.
Arayan yurttaşlar hem iyi niyet mesajlarını sunarken hem de 100 bin TL'lik ceza için katkı sunmak istedi.
ulusalkanal.com.tr
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in gözaltına alınmasına tepki yağarken destek telefonları da gazetenin santralini kilitledi
Tutuklanarak Iğdır Cezaevi'ne konulan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'e destek yağdı.